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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:39 م
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مسؤول أوروبى يدعو الاتحاد إلى إصلاح نفسه فى مواجهة ترامب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:10 م
مسؤول أوروبى يدعو الاتحاد إلى إصلاح نفسه فى مواجهة ترامب الاتحاد الاوروبى - أرشيفيه
(أ ف ب)
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دعا النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إلى "إمساك مصيره بيده" فى مواجهة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مطالبا الاوروبيين بالتوافق على إصلاح منطقة اليورو وحق اللجوء.

واذ اشار الى قمة مجموعة السبع الكارثية، حيث "للمرة الأولى منذ 1945، لم ير رئيس أمريكى المصلحة الإستراتيجية فى بذل جهد كبير لضمان أن تكون أوروبا دينامية وموحدة وان تكون العلاقة بين ضفتى الأطلسى متينة"، حض الهولندى تيمرمانز امام النواب الاوروبيين فى اطار جلسة عامة للبرلمان فى ستراسبورج، الاتحاد الأوروبى على تدبر أموره بنفسه، وقال بالإنجليزية "علينا ان نثق بقدرتنا على القيام بذلك، لأن أسسنا صلبة".

ثم تحدث بالألمانية مطالبا القادة الاوروبيين بالتوافق على اصلاح لمنطقة اليورو خلال قمتهم فى بروكسل فى 28 و29 يونيو. واورد أن "قمة يونيو هى الوقت المناسب لترجمة الافكار والإرادة السياسية فى قرارات ملموسة ووقائع"، مشيرا إلى تحويل آلية الاستقرار الأوروبية المكلفة الاشراف على قروض الدول الأعضاء المتعثرة، على غرار اليونان، الى نوع من "صندوق نقد أوروبى".

كذلك، طالب بـ"احراز تقدم على صعيد النظام الاوروبى لضمان الودائع"، وهو ملف حساس بالنسبة الى الالمان الذين لا يزالون قلقين من تفشى الاخطار المصرفية فى الاتحاد الأوروبى، ويخشون ان يضطرون الى تمويل مصارف الدول الجنوبية، وخصوصا تلك الايطالية، فى حال افلاسها.

وختم تيمرمانز خطابه بالفرنسية متناولا الهجرة، فحض "رؤساء الدول والحكومات على أن يبحثوا مسألة دبلن بجدية ويحددوا التوجهات الضرورية للتوصل الى حلول متوازنة، تحظى بتأييد الجميع، وتكون حلولا متينة ودائمة على أساس قيمنا المشتركة".

وفى ظل استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء، لا يتوقع أن تشهد قمة بروكسل اختراقا رغم أنها تعتبر مناسبة مفصلية للبدء بإصلاح تسوية دبلن، بعدما استقر رأى الأوروبيين على الحاجة الى تغيير هذا التشريع الذى يحدد هوية الدولة المسؤولة عن طلبات اللجوء.

 

 


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