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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:31 م
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مزهرية صينية عُثر عليها فى علبة أحذية تباع مقابل 19 مليون دولار

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:02 م
مزهرية صينية عُثر عليها فى علبة أحذية تباع مقابل 19 مليون دولار مزهرية صينية
رويترز
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بيع إناء زهور من الصينى من القرن الثامن عشر عُثر عليه فى علبة أحذية فى مخزن فى فرنسا مقابل 16.2 مليون يورو (19 مليون دولار) فى مزاد فى باريس اليوم الثلاثاء.

وجاء السعر أعلى 20 مرة من المبلغ الذى قدره منظمو المزاد فى دار سوذبيز للمزادات بما بين 500 ألف و700 ألف يورو. وكان هذا أعلى سعر لقطعة واحدة تُباع فى سوذبيز فرنسا.

وأمضت المزهرية جزءا من عمرها مُلقاة فى مخزن علوى مع أشياء أخرى كانت جزءا من ميراث أسرة فرنسية عثرت عليها وأوصلتها لمنظمى المزاد.

وقال أوليفيه فالميه خبير الفنون الآسيوية فى سوذبيز لرويترز "إنها (البائعة) استقلت القطار ثم المترو ودخلت من باب دار سوذبيز على قدميها ثم إلى مكتبى حاملة المزهرية فى علبة أحذية محمية بأوراق صحف".

وأضاف "عندما وضعت الصندوق على مكتبى وفتحناه أذهلنا جمال القطعة".

ووصفت المزهرية التى يبلغ طولها 30 سنتيمترا والملونة بدرجات الأخضر والأزرق والأصفر والأرجوانى بأنها أفضل قطع الخزف حفظا التى صنعت لإمبراطور من أسرة تشينغ.

والمزهرية عليها رسم لغزالة وطيور وحيوانات أخرى فى غابة ومُزينة بالذهب عند حافتها وتحمل علامة الإمبراطور تشيان لونغ الذى حكم الصين من 1736 إلى 1796.

وقالت متحدثة باسم دار المزادات "كانوا يعرفون أنها قيّمة لكنهم لم يتصوروا أن تكون قيّمة إلى هذا الحد أو أن تكون من أسرة تشيان".

واستمر المزاد 20 دقيقة وهى فترة طويلة بالمعايير المعتادة لمثل هذه المبيعات وتنافس عليها عدد من الساعين للشراء.

والمشترى آسيوى لكن الدار لا ترغب فى الكشف عن اسمه أو جنسيته.

ويشمل السعر البالغ 16.2 مليون يورو (19.11 مليون دولار) مليونى يورو هى تكلفة المزاد والعمولات.


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