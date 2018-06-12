مدينة الجلود المتطورة تحصل على 20 مليون جنيه من البنك الأهلى لاستكمالها

كتب - إسلام سعيد

حصلت مدينة صناعة الجلود "مركز الصناعات المتطورة للجلود"، على تمويل بمبلغ 20 مليون جنيها من البنك الأهلى المصرى، ضمن مبادرة الـ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف يحيى زلط رئيس شركة مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة، لـ"اليوم السابع"، أن مدينة لجلود كانت بحاجة لقرض 50 مليون جنيها لاستكمال المول التجارى ومراكز التدريب، لافتا إلى أن الدراسات التى تقدمنا بها للبنك الأهلى جعلت البنك يسلمنا شيك بـ 20 مليون جنيها فقط من أصل المبلغ.

وبشأن موعد استلام باقى القرض، أوضح زلط، أنه خلال الفترة ما بعد انتهاء أجازة عيد الفطر سنسعى للحصول على باقى القرض واستمرار المفاوضات مع البنك.

وكشف رئيس شركة مدينة الجلود المتطورة وهى شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها عام 2007 برأسمال 100 مليون جنيه، للمساهمة فى إقامة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، أنه سيتم تشغيل 50 مصنعا فى المدينة بنهاية العام الجارى بعد الانتهاء من عمليات الإنشاءات النهائية فى المدينة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كافة المبانى والمصانع فى المدينة حصلت على التراخيص من هيئة التنمية الصناعية، وكافة المساهمين فى الشركة من أصحاب مصانع الجلود"، لافتًا إلى أن المدينة نحتاج 74 مليون جنيه للانتهاء من جميع إنشاءات مدينة صناعة الجلود، وتم سنحصل على 50 مليون جنيه من البنك الأهلى.

وتبعد مدينة الجلود حوالى 70 كيلو متر عن وسط القاهرة، وتقع بمدينة العاشر من رمضان الصناعية وتعتبر ثانى مركز أو مدينة متخصصة فى صناعة الجلد – بعد دباغته - بمنطقة الشرق الأوسط بعد تركيا، ويجرى التشييد بأحد النظم الإيطالية ويصل مساحتها لأكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 مترًا لكل مصنع.

وتعتبر مدينة الجلود المقامة فى منطقة العاشر من رمضان ثانى مركز أو مدينة متخصصة فى صناعة الجلد – بعد دباغته - بمنطقة الشرق الأوسط بعد تركيا، ويجرى تشييده بأحدث النظم الإيطالية.







وحدات مدينة الجلود