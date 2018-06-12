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مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:07 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى بالتزامن مع شهر رمضان.

 

ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

 

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 


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