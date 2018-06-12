محمد الحسينى: أستعد لمشروع قانون لوضع تعريفة لمياه الملاعب وحمامات السباحة

كتب محمد صبحى

انتقد النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عدم قيام وزير الرى بالرد على طلبه الخاص حول طرق تدبير المياه الخاصة بملاعب الجولف وحمامات السباحة على مستوى الأندية المختلفة، وكذلك كيفية محاسبة تلك الأماكن على المياه متابعا، "من الواضح أن وزير الرى ليس لديه رد على طلبى".

وقال الحسينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يبحث فى الفترة الحالية إعداد مشروع قانون جديد تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بشأن إعادة وضع تعريفة جديدة للمياه الخاصة بملاعب الجولف وحمامات السباحة للمحاسبة بطريقة مختلفة، خاصة وأن تلك الأماكن فيها استخدامات كبيرة للمياه .

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن المترددين على ملاعب الجولف ومستخدمى حمامات السابحة شريحة من المجتمع لديها القدرة المالية، وبالتالى لابد وأن يتم محاسبتهم وفقا لشريحة وتعريفة تختلف عن محدودى الدخل.