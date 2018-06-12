video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:23 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

محمد الحسينى: أستعد لمشروع قانون لوضع تعريفة لمياه الملاعب وحمامات السباحة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:00 ص
محمد الحسينى: أستعد لمشروع قانون لوضع تعريفة لمياه الملاعب وحمامات السباحة النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق

انتقد النائب  محمد الحسينى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عدم قيام وزير الرى بالرد على طلبه الخاص حول طرق تدبير المياه الخاصة بملاعب الجولف وحمامات السباحة على مستوى الأندية المختلفة، وكذلك كيفية محاسبة تلك الأماكن على المياه متابعا، "من الواضح أن وزير الرى ليس لديه رد على طلبى".

وقال الحسينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يبحث فى الفترة الحالية إعداد مشروع قانون جديد تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بشأن إعادة وضع تعريفة جديدة للمياه الخاصة بملاعب الجولف وحمامات السباحة للمحاسبة بطريقة مختلفة، خاصة وأن تلك الأماكن فيها استخدامات كبيرة للمياه .

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن المترددين على ملاعب الجولف ومستخدمى حمامات السابحة شريحة من المجتمع لديها القدرة المالية، وبالتالى لابد وأن يتم محاسبتهم وفقا لشريحة وتعريفة تختلف عن محدودى الدخل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب محمد الحسينى يطالب مصطفى مدبولى بدمج بعض الوزارات بالحكومة

النائب محمد الحسينى يوجه طلب إحاطة لوزيرة التضامن لتطوير مكاتب بولاق الدكرور

النائب محمد الحسينى يطالب رئيس الحكومة الجديد باستحداث وزارة للمرافق

حمامات السباحة

اخبار السياسة

اخر الاخبار

اخبار عاجله

محمد الحسينى

ملاعب الجولف




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة