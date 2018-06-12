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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:49 م
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محافظ القاهرة يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعاملين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:21 م
محافظ القاهرة يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعاملين محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد
كتب سيد الخلفاوى
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شهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ختام فاعليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والتى أقامتها المحافظة بمركز شباب الجزيرة لتنمية روح المنافسة والتعارف بين العاملين فيها .
 
وأقيمت الدورة هذا العام برعاية حملة " خليك زى آدم " التى أطلقتها المحافظة لحث المواطنين علي عدم القاء المهملات علي الأرض وشارك فيها 16 فريقا، جرت التصفيات بينهم طوال شهر رمضان وحصد كأس البطولة فريق هيئة النقل العام تلاه فريق ديوان عام المحافظة فى المركز الثانى وفريق الشئون المالية وحى المرج فى المركزين الثالث والرابع .
 
وحصل الفائزون على جوائز عينية وميداليات إلى جانب بعض الجوائز المالية، وشهد الفاعليات اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة وعدد من الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة.
 

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القاهرة

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الدورة الرمضانية

رمضان




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