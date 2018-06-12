محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة المصرية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

ماجد تمراز

استقبل المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بمكتبه صباح اليوم، الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ببطريركية الاقباط الارثوذوكس والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية مندوبي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارات المتبادلة والتي تتكرر على مدار العام في كافة المناسبات بين المسلمين والمسيحيين تعبر عن محبة كبيرة وتبرز مظاهر الود والتعايش بين ابناء الشعب بعيداً عن البرتوكولات والرسميات.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة الأرثوذوكسية مؤكدًا على عمق المشاعر التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ بتماسكها والتى تساعد الوطن دوماً على اجتياز الصعاب.