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محافظ الجيزة: المحافظة تدرس عرض لشركة ألمانية بشأن منظومة النظافة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:00 ص
محافظ الجيزة: المحافظة تدرس عرض لشركة ألمانية بشأن منظومة النظافة اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة،إن المحافظة ستبدأ بالفعل تلقى خطابات المناقصات الخاصة بالشركات التى تقدمت بعروض جدية لتولى منظومة النظافة بالمحافظة بداية من منتصف الشهر الجارى، إلى جانب متابعة العمل الدورى بمصانع إعادة التدوير للمخلفات بالجيزة وعلى رأسها مصنع أبو رواش.

 

وأضاف "الدالى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك دراسة لعرض جدى من إحدى الشركات الألمانية للتعاقد معها، على تولى منظومة النظافة بالمحافظة، من خلال مصنع شبرامنت، قائلا "لأن هناك تلال الزبالة بتاعة المحافظة".

 

وأوضح الدالى، أنه بالنسبة لتوسعة سوق 6 أكتوبر، فإنه جارى دراسة أية مساحات داخل السوق غير مستغلة لاستغلالها بطرق أفضل، مشيرا إلى أنه من المقرر ضم 125 فدان كتوسعة أخرى للسوق قريبا.


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