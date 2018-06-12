مجلس أكاديمية البحث العلمى يمنح 49 جائزة دولة ويحجب 10 جوائز

وائل ربيعى

أعلن صباح اليوم مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورتة 171 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2017، وبلغ عدد الجوائز التى منحها المجلس 49 جائزة وبيانهم كالآتي:

جائزة نيل واحدة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة مقدمة من الأكاديمية، وتسعة جوائز جوائز تقديرية، تشمل أربعة جوائز فى العلوم فى مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وخمس جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية ، وقيمة كل جائــزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، وعدد سبع جوائز للتفوق، جائزة فى كل من العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وثلاث جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وقيمة كل جائــزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة من الأكاديمية، وعدد واحد وثلاثون جائزة تشجيعية 11 جائزة فى مجالات العلوم الأساسية والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وثمان جوائز في المجالات الزراعية وأربعة جوائز في المجالات الطبية وثمان جوائز في المجالات الهندسية، وقيمة كل جائــزة خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية.

وينشر "اليوم السابع"، بيانا بأسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2017 .

أولا جوائز النـيل فى العلوم

والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2017

v جوائز النيل : عددها جائزتين ، وقيمة الجائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية

وشهادة من الأكاديمية .

أولاً : جائزة العلوم :

ـ حجبت الجائزة

ثانياً : جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة:

ـ الأستاذ الدكتور / محمد عبد القادرعلى صبح

أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية

ـ جامعة المنصورة

بيان بأسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2017

v جوائز الدولة التقديرية: عددها عشر جوائز ، خمس فى العلوم وخمس فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

وقيمة الجائزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .

v جوائز العــلوم : ( خمس جوائز )

أولاً : فى العلوم الأســــاسية :

ـ الأستاذ الدكتور / نبيل عبد المجيد محمود صالح

أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث

ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :

ـ الأستاذ الدكتور / هانى عبد العزيز طلبه الشيمى

أستاذ بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة

ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :

ـ الأستاذ الدكتور / تيمور مصطفى إبراهيم أبو هندى

أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة

رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :

ـ حجبت الجائزة

الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية:

ـ الأستاذ الدكتور / أسامة أحمد محمد على بدارى

أستاذ بكلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس

v جوائز العلــوم التكنولوجية المتقدمة : ( خمس جوائز )

أولاً : فى العلوم الأســــاسية :

ـ الأستاذ الدكتور / شريف حسين عبد الرازق قنديل

أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث

ـ جامعة الإسكندرية

ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :

ـ الأستاذ الدكتور / دسوقى أحمد محمد عبد الحليم

أستاذ باحث بمعهد الهندســة الوراثيــة

ـ بمدينة الأبحاث العلمية ـ برج العرب

ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :

ـ الأستاذ الدكتور / هشام جابـــر العنانــى

أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة

رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :

ـ الأستاذ الدكتور / أمير فؤاد سوريال عطيــة

أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة القاهــرة

خامساً : الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية :

ـ الأستاذة الدكتورة / ألفت جميل أحمد شاكــر

أستاذ بكلية الطب ـ جامعة القاهـرة

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بيان بأسماء السادة

الفائزين بجوائز الدولة للتفــوق

فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2017

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v جوائز الدولة للتفـوق : عددها سبع جوائز ، جائزة واحدة فى كل من : العلوم الأساسـية ، العلوم الزراعـية ، العلوم الطبية ، العلوم الهندسية ، وثلاث جوائز فى العلوم التكنولوجـية المتقدمـة ، قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية .

أولاً : جائزة العلوم الأســــــــاسية :

ـ الأستاذ الدكتور / عادل محمد محمود أحمد عوض

أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة عين شمس

ثانياً : جائزة العلوم الزراعـــــــية :

ـ الدكتور / جمال محمد أحمـد المصـــرى

أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة قناة السويس

ثالثاً : جائزة العلوم الطبيــــــــة :

ـ الأستاذ الدكتور / شريف محمد فاروق أحمد محمد الخميسى

أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

رابعاً : جائزة العلوم الهندســـــيـة :

ـ الأستاذ الدكتور / مصطفى أمين عبد العظيم يوســـف

أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

خامساً :جوائز العلوم التكنولوجية المتقدمة : ( ثلاث جوائز )

1 ـ الأستاذ الدكتور / محمد على على فـــرج

أستاذ بكلية الصيدلة ـ جامعة القاهرة

2 ـ الأستاذ الدكتور / محمد السيد محمد الخولى

أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة كفر الشيخ

3 ـ الأستاذ الدكتور / أحمد توفيق إبراهيم المتولى

أستاذ بالجامعة المصرية اليابانيـــة

بيان بأسماء السادة

الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2017

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v جوائز الدولة التشجيعية : عددها أربعون جائزة ، 32 جائزة فى مجال العلــوم و8 جوائز فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة ، قيمة الجائزة خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية .

أولاً : فى مجال العلوم الأســـاسية :

• جائزة العلوم الرياضـية :

ـ الدكتور / عبد الرحيم محمود على عبد الله

مدرس بكلية العلوم ـ جامعة جنوب الوادى

• جائزة العلوم الفيزيقية :

ـ الدكتور / حسن شكرى حسن أحمـــد

أستاذ باحث مساعد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

• جائزة العلوم الجيولوجية :

ـ الدكتور / حمدى أحمد الدسوقى أبو زيــد

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة المنوفية

• جوائز العلوم الكيميائية : ( ثلاث جوائز )

1 ـ الدكتور / سامى محمد أحمد إبراهيم شعبان

باحث بمعهد بحـــــوث البتــرول

2 ـ الدكتور / محمد منير محمد إبراهيـــم

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة المنصورة

3 ـ الدكتورة / شيرين موسى عزب موســى

باحث بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

• جوائز العلوم البيولوجيـــــــة : ( ثلاث جوائز )

1 ـ الجائزة الأولى :

ـ الدكتور / صدقى حسن على حســن

مدرس بكلية العلوم ـ جامعة أســيوط

2 ـ الجائزة الثانية :

ـ الدكتور / شريف عبد العزيز إبراهيم إبراهيم

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة

3 ـ الجائزة الثالثة :

ـ حجبت الجائزة الثالثة

• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية :

1 ـ الدكتور / حسام السيد إمام سليمـــان

باحث بالمركز القومى للبحوث

2 ـ مناصفة بين كل من

ـ الدكتور / على عبد العال على عبد العال

باحث بمعهد بحوث البتــرول

ـ والدكتور / أشرف صبرى عبد الفتاح

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة الزقازيق

ثانياً : مجال العلوم الزراعـــــــية :

• جوائز العلوم : ( ثمان جوائز )

1 ـ الدكتور / أحمد عيد عبد الشكور علـى

باحث بالمركز القومى للبحـــــوث

2 ـ الدكتور / صديق خيامى حماد جاد الكريم

مدرس بكلية الطب البيطرى ـ جامعة قنا

3 ـ الدكتور / أحمد عبد المحسن مهدى محمد

مدرس بكلية الزراعة ـ جامعة الزقازيــــق

4 ـ الدكتور / حسام أسامة محمد نجيب الأنصارى

أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الإسكندرية

5 ـ الدكتور / وجيه صبحى عبد الرحيم عبد الله درويش

أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة الزقازيق

6 ـ الدكتور / محمد عبد الفتاح محمد أحمد نصر

مدرس بكلية الطب البيطرى ـ جامعة الزقازيق

7 ـ الدكتور / أكرم أحمد حسنين سلامة

مدرس بكلية الطب البيطرى ـ جامعة مدينة السادات

8 ـ حجبت الجائزة الثامنة

• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية :

1 ـ الدكتور / رابح عبد الحق محمد عبد الفتاح الشيشينى

باحث بالمركز القومى للبحــــوث

2 ـ حجبت الجائزة الثانية

ثالثاً : مجال العلوم الطبيــــــــة :

جوائز العلوم : ( سبع جوائز )

1 ـ الدكتورة / يسرا شعبان ربيع النجـــار

أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندرية

2 ـ الدكتورة / مروة عادل عبد اللطيف رجب

أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندرية

ـ حجب من الجائزة الثالثة إلى السابعة

• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية :

1 ـ الدكتورة / مها نصر سيد علـــــى

أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس

2 ـ الدكتور / بسام شفيق محفوظ أيـــوب

مدرس بكلية الصيدلة ـ الجامعة البريطانية بمصر

رابعاً :مجال العلوم الهندســـــيـة :

• جــــوائز العــــــلوم : ( ثمان جوائز )

1 ـ الدكتورة / مروة فاروق محمود القاضى

أستاذ مشارك بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

2 ـ الدكتور / أحمد طاهر صالح أزار

مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة بنها

3 ـ الدكتور / شادى حسام الدين عبد العليم السباعى

مدرس مساعد بالمعهد العالى للهندسة

4 ـ الدكتور / حسام محمد عبد الحميد عبد الجـواد

مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة القاهـــرة

5 ـ الدكتور / أحمد خطاب فتحى خطـــــاب

أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة القاهرة

6 ـ الدكتور / أحمد محمود الدسوقى صالح هيكل

مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة المنصـورة

7 ـ الدكتور / مروان محمد طارق مصطفى شديد

أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس

8 ـ حجبت الجائزة الثامنة

• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية :

1 ـ الدكتور / عمرو محمد عبد القادر عبد الهادى

مدرس بهيئة المــواد النوويـــة

2 ـ الدكتور / أيمن أحمد يوسف حســـــن

مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة حلوان

جوائز الدولة، البحث العلمى، التعليم العالى