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مباحث السنطة تضبط 11متهما فى مشاجرة بسبب تسعيرة بيع اللحوم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:35 م
مباحث السنطة تضبط 11متهما فى مشاجرة بسبب تسعيرة بيع اللحوم حبس - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شهدت قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهم على سعر بيع اللحوم، وتمكن قوات الشرطة من ضبط 11متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء وعصا.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر كلا الباب.

 

انتقل العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية وتبين نشوب مشاجرة بين "نبيل ا ع س" 43 سنة جزار "طرف أول" وبين "أدم ف ا م" 34 سنة جزار"طرف ثان" بسبب الخلاف على تسعيرة بيع اللحوم.

 

وعلى إثر ذلك استعان الطرف الثانى بعدد من البلطجية لتأديب الطرف الأول وهم: ميسرة س ص "29 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض سكين و"هلال ع ال "23 سنة عاطل ومقيم أوسيم لجيزة وبحوزته سلاح أبيض، "وحيد ف ا "39 سنة سائق ومقيم أوسيم الجيزة وبحوزته سلسلة حديدية، "فهد ف ا" 20 سنة عاطل ومقيم الدقى الجيزة وبحوزته ماسورة حديد، "عامر م م ال "31 سنة عاطل ومقيم عزبة الخطيب بالسنطة وبحوزته سلاح أبيض، "فيصل ف ا "27 سنة عاطل ومقيم كرداسة وبحوزته ساطور، الدسوقى ف ا" 31 سنة عاطل ومقيم الدقى وبحوزته سكين، "موسى ف ا "20 سنة عاطل ومقيم كرداسة وبحوزته سكين، "محمد ف ا" 23 سنة عاطل ومقيم الدقى وبحوزته سكين، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيق.


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