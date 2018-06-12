video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:13 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

كيم يتعهد بنزع كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:32 ص
كيم يتعهد بنزع كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية ترامب وزعيم كوريا الشمالية
(أ ف ب) ورويترز
إضافة تعليق

أكد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون مجددا، اليوم الثلاثاء، التزامه بـ"بنزع كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية" بحسب نص الوثيقة المشتركة التى وقعها الثلاثاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال قمتهما التاريخية فى سنغافورة.

ولا تأتى الوثيقة على ذكر المطلب الأمريكى "بنزع أسلحة نووية كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه" وهى الصيغة التى تعنى التخلى عن الأسلحة وقبول عمليات تفتيش، لكنها تؤكد التزاما بصيغة مبهمة بحسب الوثيقة التى أطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ونصت الوثيقة على أن القمة ستتبعها مفاوضات لاحقة يقودها وزير الخارجية الأمريكى ومسؤول كورى شمالى، كما تعهد ترامب يتعهد بتوفير ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

وتعهد ترامب وكيم بالتعاون لإقامة علاقات جديدة بين أمريكا وكوريا الشمالية، والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية.
 

وأكد ترامب أن الوثيقة شاملة وتتضمن تفاصيل عدة، مشيرا إلى أن العلاقات مع كوريا الشمالية ستكون مختلفة تماما عنها فى الماضى، وأنه سيقابله مجددا.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال قمة تاريخية الثلاثاء مع الزعيم الكورى الشمالى أن نزع السلاح النووى سيبدأ "سريعا جدا".

وقال كيم إننا عقدنا لقائا تاريخيا وقررنا فتح صفحة جديدة، مضيفا أن الاجتماع "تاريخى" والعالم سيشهد تغييرا كبيرا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: مستشار ترامب الاقتصادى فى حالة "طيبة" بعد إصابته بأزمة قلبية

صور.. ترامب وكيم يوقعان وثيقة مشتركة عقب مباحثاتهما فى سنغافورة

ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة البيت الأبيض

الصين ترحب بقمة ترامب وكيم فى سنغافورة

اخبار عالميه

كوريا الشماليه

امريكا

دونالد ترامب

قمه ثنائيه

نزع السلاح النووى




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة