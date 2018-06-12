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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:38 م
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كوريا الجنوبية تعتبر أن اتفاق سنغافورة "سينهى الحرب الباردة"

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:23 م
كوريا الجنوبية تعتبر أن اتفاق سنغافورة "سينهى الحرب الباردة" رئيس كوريا الجنوبية
(أ ف ب)
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اعتبرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق سنغافورة "سينهي الحرب الباردة".

وأكد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون مجددا، اليوم الثلاثاء، التزامه بـ"بنزع كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية" بحسب نص الوثيقة المشتركة التى وقعها الثلاثاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال قمتهما التاريخية فى سنغافورة.ولا تأتى الوثيقة على ذكر المطلب الأمريكى "بنزع أسلحة نووية كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه" وهى الصيغة التى تعنى التخلى عن الأسلحة وقبول عمليات تفتيش، لكنها تؤكد التزاما بصيغة مبهمة بحسب الوثيقة التى أطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ونصت الوثيقة على أن القمة ستتبعها مفاوضات لاحقة يقودها وزير الخارجية الأمريكى ومسؤول كورى شمالى، كما تعهد ترامب يتعهد بتوفير ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

وتعهد ترامب وكيم بالتعاون لإقامة علاقات جديدة بين أمريكا وكوريا الشمالية، والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية.

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