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كلاكيت تاسع مرة ..التحقيق مع نتنياهو فى قضايا فساد مالى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:01 ص
كلاكيت تاسع مرة ..التحقيق مع نتنياهو فى قضايا فساد مالى بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق منذ قليل مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، حيث وصلت عناصر من الشرطة إلى مقر اقامته للتحقيق فى قضايا فساد.

وقالت القناة أنها المرة التاسعة التى يتم التحقيق فيها مع نتنياهو فى قضية حصوله على رشاوى من رئيس شركة الاتصالات الإسرائيلية" بيزيك" المعروفة إعلاميا بالقضية 4000 والقضية رقم 2000 والمتعلقة بعلاقاته برئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" والتى بمقتضها تم نشر أخبار ايجابية عن حزب الليكود.

وأشارت القناة إلى أنه يوم الخميس المقبل سيتم استدعاء عضو الكنيست "ايتان كابل" فى قضية حصول نتنياهو على هدايا مخالفة للقانون تتمثل فى شمبانيا وسجائر من رجال أعمال مقابل تقديم لهم تسهيلات وتأشيرات للولايات المتحدة.

 

 

 

 

 


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