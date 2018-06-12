كاسينو وكارفور تقودان الأسهم الأوروبية للارتفاع صباحا

(رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية فى المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى فى نحو أسبوع، وقاد الاتجاه الصعودى سهم كاسينو مع ترحيب المستثمرين بخطط شركة متاجر التجزئة لبيع الأصول.

وارتفع سهم الشركة أكثر من ثمانية بالمئة ليقود مكاسب الأسهم فى أوروبا بعد أن قالت المجموعة الفرنسية إنها تستهدف استكمال بيع أصول بقيمة 1.5 مليار يورو بحلول أوائل 2019 لتخفيف عبء الديون الثقيل عليها.

كما حقق سهم كارفور مكاسب قوية مرتفعا ثلاثة بالمئة بعدما تعاونت أكبر سلسلة لمتاجر الأغذية مع جوجل فى مجال التسوق الإلكتروني.

وساعد مكاسب السهمين والقوة التى شهدتها معظم القطاعات على صعود المؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسهم التعدين نقطة ضعف، إذ نزل مؤشر القطاع 0.04 بالمئة مع هبوط أسعار النحاس جراء ارتفاع الدولار.

وعند الفتح، زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.28 بالمئة وداكس الألمانى 0.63 بالمئة وكاك 40 الفرنسى 0.33 بالمئة.