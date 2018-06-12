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قومى المرأة يشيد باستجابة نائبات البرلمان للتبرع بثمن غرفة عمليات لمؤسسة بهية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:08 ص
قومى المرأة يشيد باستجابة نائبات البرلمان للتبرع بثمن غرفة عمليات لمؤسسة بهية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب ــ محمود راغب
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فى استجابة سريعة للمبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتبرع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، قامت نائبات مصر في اقل من 24 ساعة بتجميع ثمن غرفة الجراحة التي تخدم 200 مريضة يوميا من مريضات السرطان.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وتقديرها لاستجابة النائبات السريعة لدعوة المجلس، مشيرة إلى أن هذا ما نتوقعه من عظيمات مصر اللاتي لا يبخلن بالجهد أو الوقت من أجل خدمة أفراد الشعب المصري، وعلي كامل الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة لكل ما فيه مصلحة المرأة المصرية، كما أنه دليل علي روح التكافل الاجتماعي الموجودة بين أفراد الشعب المصري .

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد قامت يوم الاثنين الماضي بصحبة عدد من عضوات المجلس والأمانة العامة بزيارة لمؤسسة بهية، ذلك الصرح الطبى الهام الذى يوفر الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، والفحص، والعلاج بالمجان، فضلا عن تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمريضات.

وخلال الزيارة أطلقت الدكتورة مايا مرسى مبادرة لسيدات ورجال اﻷعمال فى مصر، أن يتكفلوا بتبنى عدد من الحالات الموجودة على قوائم انتظار المؤسسة والتى تحتاج إلى التدخل السريع، وذلك كل عام، وتعميم الفكرة لتحفيز الشركات والمؤسسات للمساهمة فى زيادة حالات الشفاء، كما ناشدت سيدات مصر المقتدرات ماديا أن يتحملن قيمة الكشف لسيدة أو أكثر، كمساهمة فى تمويل مؤسسة بهية، لمحاربة المرض اللعين والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

 


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