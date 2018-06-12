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قاتل زوجته بسبب كحك العيد فى حلوان يمثل جريمته والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:57 م
قاتل زوجته بسبب كحك العيد فى حلوان يمثل جريمته والنيابة تقرر حبسه 4 أيام كحك العيد - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عامل لحام أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل زوجته بعد مشادة نشبت بينهما على شراء كحك العيد.

وأجرى المتهم اليوم معاينة تصويرية لتمثيل الجريمة فى مكان الواقعة أمام فريق من النيابة.

وكان بلاغ قد ورد للعميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها فى منطقة عرب غنيم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "صفاء.ت" 40 سنة عاملة نظافة، وتبين أن الجثة مذبوحة ومسجاة على الأرض.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعى "ماهر.م" 48 سنة عامل لحام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد مشادة وقعت فيما بينهما على شراء كحك العيد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بقرارها السابق.


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