قاتل زوجته بسبب "كحك العيد" بحلوان: "مكنتش أقصد وكنت بهددها بس"

كتب على عبد الرحمن

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية مع المتهم بقتل زوجته، بسبب الخلاف على شراء كحك العيد، فى حلوان، أن مشادة وقعت بينهما قبل الواقعة بأيام وتدخل الجيران والأسرة للصلح بينهما.

كما تبين من التحقيقات، أن المتهم تزوج الضحية قبل 15 عاما وأنجبا 5 أبناء، وأنه يوم الواقعة تجددت المشادات بينهما بسبب رغبة الضحية فى شراء كحك العيد لأبنائها.

وأكد المتهم فى اعترافاته، أنه لم يكن فى نيته قتلها، وأنه فقط أراد تهديدها بسبب كثرة طلبها شراء كحك العيد، رغم أن ظروفه لا تسمح بذلك.

كان بلاغ ورد للعميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها فى منطقة عرب غنيم.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "صفاء.ت" 40 سنة عاملة نظافة، وتبين أن الجثة مذبوحة ومسجاة على الارض. وبإجراء التحريات اللازمة وتشكيل فريق بحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعى ماهر.م 48 سنة عامل لحام.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد مشادة وقعت فيما بينهما على شراء كحك العيد. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.