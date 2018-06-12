قائد الجيش الباكستانى يزور كابول لإجراء محادثات مع الرئيس الأفغانى

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وصل قائد الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، إلى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، عن مصدر، قوله، إنه خلال زيارته، من المرجح أن يناقش المسئول العسكرى الباكستانى مع الرئيس الأفغانى قضايا مثل خطر الإرهاب وعملية السلام الأفغانية والعلاقات بين كابول وإسلام آباد.

من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الباكستانى الجنرال آصف غفور، على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أن زيارة قائد الجيش الباكستانى جاءت استجابة لدعوة رسمية من الرئيس الأفغانى، كما أعرب عن أمله فى أن تتمكن الحكومة الأفغانية، إلى جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، من إحلال السلام والاستقرار فى هذا البلد المُمزق بفعل الحرب.