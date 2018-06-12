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نافيًا زيادة أسعار السجائر..

فيليب موريس: ملتزمون بالاتفاق مع الشرقية للدخان لسداد مستحقاتها بالجنيه المصرى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:19 ص
فيليب موريس: ملتزمون بالاتفاق مع الشرقية للدخان لسداد مستحقاتها بالجنيه المصرى فيليب موريس مع محرر اليوم السابع
كتب عبد الحليم سالم
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قال ناجى إسكندر، رئيس العلاقات الخارجية بشركة فيليب موريس بمصر، إن الشركة ملتزمة باتفاقها مع الشركة الشرقية للدخان، والخاص بتحويل قيمة التصنيع شهريًا بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار .

وأضاف أن السوق المصرى يشهد حالة كبيرة من الاستقرار فى سعر الصرف، ما ينعكس بشكل إيجابى على واردات الشركة لخامات التصنيع، والتى يتم تصنيعها بمعرفة الشرقية للدخان.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل سحور الشركة بأحد الفنادق العائمة اليوم، أن كل إنتاج الشركة يتم تسويقه محليًا فى حين يتم التصدير للخارج من مصانع أخرى خارج مصر، لافتًا إلى أن حصة الشركة فى السوق تتراوح من 20% الى 22%.

 

ونفى إسكندر قيام الشركة بزيادة أسعار السجائر الفترة المقبلة من تلقاء نفسها، إلا أنه نوه بأنه سيتم زيادة الضريبة التى تخصم لصالح التأمين الصحى من 50 قرشًا عن كل علبة سجائر إلى 75 قرشًا وذلك على كل الأنواع الفترة المقبلة .

 

وقال إن الضريبة القديمة كان يتم خصم 10 قروش من ثمن كل علبه سجائر محلية أو أجنبية لكن بعد الزيادة لم نعرف نسبة الزيادة حتى الآن ومن سيتحملها .

 

وكانت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" أبرمت  فى مايو 2017 اتفاقية لتعديل بعض بنود عقد التصنيع والطباعة لشركة فيليب مورس ليكون بالجنيه بدلاً من الدولار بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيهًا للدولار، مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة، و6.2 دولار لكل 1000 سيجارة ابتداءً من 15 مليار سيجارة وحتى 22 مليار سيجارة.


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