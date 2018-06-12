فيديو.. لحظة انفجار أنبوب غاز بميدان مطهرى فى قم شمال إيران

نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، مقطع فيديو لحادث انفجار فى خط أنابيب الغاز بميدان مطهرى بمدينة قم شمال إيران، مما أدى لهبوط أرضى فى الميدان وسقوط منزل مكون من طابق واحد، ولم يؤدى الحادث إلى خسائر فى الأرواح.
ونقلت الوكالة الإيرانية، عن أن مدير هيئة إطفاء الحريق عباس جعفرى، الذى قال إن الحادث نتج عن تسرب فى الغاز، وليس نتيجة حفر إحدى خطوط المترو بالمنطقة.
🔥انفجار خط لوله گاز در میدان مطهری #قم/مدیرعامل آتش نشانی قم: این حادثه مربوط به مترو نبوده/تیمهای ما در حال بررسی وجود تلفات احتمالی در این حادثه هستند. pic.twitter.com/PRK1ku9oFG— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 12, 2018
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