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فيديو.. لحظة انفجار أنبوب غاز بميدان مطهرى فى قم شمال إيران

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:32 ص
فيديو.. لحظة انفجار أنبوب غاز بميدان مطهرى فى قم شمال إيران انفجار أنبوب غاز فى قم
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، مقطع فيديو لحادث انفجار فى خط أنابيب الغاز بميدان مطهرى بمدينة قم شمال إيران، مما أدى لهبوط أرضى فى الميدان وسقوط منزل مكون من طابق واحد، ولم يؤدى الحادث إلى خسائر فى الأرواح.

 

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن أن مدير هيئة إطفاء الحريق عباس جعفرى، الذى قال إن الحادث نتج عن تسرب فى الغاز، وليس نتيجة حفر إحدى خطوط المترو بالمنطقة.

 


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