video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. اقتراح نتنياهو لحلول أزمة المياه فى إيران تثير غضب الإيرانيين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:54 م
فيديو.. اقتراح نتنياهو لحلول أزمة المياه فى إيران تثير غضب الإيرانيين بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أثار اقتراح قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على إيران لمواجهة أزمة النقص الشديد فى المياه الذى بات يهدد الملايين فى إيران غضب الإيرانيين.

 

ورد متحدث الخارجية بهرام قاسمى قائلا: "نتنياهو زعم بإيجاد حل لمواجهة الجفاف فى إيران، وهذه ليست المرة الأولى التى يهذى فيها هذا الغشاش المشعوذ".

 

 

 

وظهر نتنياهو فى مقطع الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يسكب المياه ويشرب ويتحدث إلى الشعب الإيرانى.

 

من جانبه علق إعلام طهران، وقالت صحيفة "رسالت" التابعة للتيار المتشدد اليوم، الثلاثاء، ونشرت على غلافها صورة من مقطع الفيديو الذى ظهر فيه ترامب يسكب كوب مياه ويتحدث إلى الإيرانيين، وكتبت "لتقطع أياديك، واللعنة على الأمن الذى أتيت به لنا".

 

وقال التقرير: "نتانياهو قاتل الأطفال ثاوره القلق مؤخرا على أزمة المياه فى إيران، الحمد لله الذى خلق أعداءنا من الحمقى، يغتالون العلماء النوويين الذين كانوا قادرين على السيطرة على أزمة المياه فى بلادنا عبر محطة تحلية المياه النووية والآن يقدمون لنا وثيقة الأمان".

 

ووصفت الصحيفة نتنياهو بالسفاح الذى بادر بالخير والإغاثة، لكن قالت: "الشعب الإيرانى لم يأخذ ذرة من خزعبلات رئيس وزراء إسرائيل القاتل محمل الجد" على حد تعبيرها.

 

ودعت الصحيفة للعمل على حل مشكلات البلاد والأزمات كى لا تسمح لأحد من أمثال نتنياهو بتاريخه الإجرامى ضد الإنسانية أن يقدم هكذا اقتراحات لطهران.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. لحظة انفجار أنبوب غاز بميدان مطهرى فى قم شمال إيران

وكالة فارس: إيران ستحدد الشهرين المقبلين بقاءها أو انهيار الاتفاق النووى

ابنة رفسنجانى تقترح "استفتاء حر" فى إيران وتنتقد سياسات النظام

نتنياهو

اسرائيل

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

ازمة المياه

اخبار العالم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة