فيديو.. اقتراح نتنياهو لحلول أزمة المياه فى إيران تثير غضب الإيرانيين

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أثار اقتراح قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على إيران لمواجهة أزمة النقص الشديد فى المياه الذى بات يهدد الملايين فى إيران غضب الإيرانيين.

ورد متحدث الخارجية بهرام قاسمى قائلا: "نتنياهو زعم بإيجاد حل لمواجهة الجفاف فى إيران، وهذه ليست المرة الأولى التى يهذى فيها هذا الغشاش المشعوذ".

پیشنهاد بی سابقه نتانیاهو به مردم ایران: دانش خود در زمینه آب را با شما به اشتراک می گذاریم. رژیم ج.ا فریاد مرگ بر اسرائیل می زند. ما در پاسخ می گوییم زنده باد مردم ایران. شما نباید در برابر این رژیم بی رحم تنها باشید. ما با شما هستیم.#اصفهان_آب_ندارد #بحران_آب pic.twitter.com/F55SRsag7H — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) June 10, 2018

وظهر نتنياهو فى مقطع الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يسكب المياه ويشرب ويتحدث إلى الشعب الإيرانى.

من جانبه علق إعلام طهران، وقالت صحيفة "رسالت" التابعة للتيار المتشدد اليوم، الثلاثاء، ونشرت على غلافها صورة من مقطع الفيديو الذى ظهر فيه ترامب يسكب كوب مياه ويتحدث إلى الإيرانيين، وكتبت "لتقطع أياديك، واللعنة على الأمن الذى أتيت به لنا".

وقال التقرير: "نتانياهو قاتل الأطفال ثاوره القلق مؤخرا على أزمة المياه فى إيران، الحمد لله الذى خلق أعداءنا من الحمقى، يغتالون العلماء النوويين الذين كانوا قادرين على السيطرة على أزمة المياه فى بلادنا عبر محطة تحلية المياه النووية والآن يقدمون لنا وثيقة الأمان".

ووصفت الصحيفة نتنياهو بالسفاح الذى بادر بالخير والإغاثة، لكن قالت: "الشعب الإيرانى لم يأخذ ذرة من خزعبلات رئيس وزراء إسرائيل القاتل محمل الجد" على حد تعبيرها.

ودعت الصحيفة للعمل على حل مشكلات البلاد والأزمات كى لا تسمح لأحد من أمثال نتنياهو بتاريخه الإجرامى ضد الإنسانية أن يقدم هكذا اقتراحات لطهران.