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غادة والى : صرف مليار ومائة مليون جنية لمستفيدى تكافل وكرامة غداً بمناسبة عيد الفطر

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:23 م
غادة والى : صرف مليار ومائة مليون جنية لمستفيدى تكافل وكرامة غداً بمناسبة عيد الفطر تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إنه بمناسبة عيد الفطر المبارك  تقرر بدأ  صرف مستحقات الاسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة " غدا  الاربعاء  13 يونيه بدلا من الجمعة 15 يونيه أي قبل ميعاد صرفها بيومين فى جميع مكاتب البريد على الجمهورية والبالغ عددها 3800 مكتب بريد، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي فى شهر يونيه  2,248,000 أسرة بما يشمل قرابة 10 ملايين فرد، ويبلغ إجمالي المبالغ المنصرفه  أكثر من مليار ومائة مليون جنية جنيه مصري.

 

 

 

 

 

وأضافت  وزيرة التضامن الاجتماعى  أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر ويشمل البرنامج 5630 قرية فى 345 مركز بجميع محافظات الجمهورية ،وبلغ إجمالى ما تم صرفه للوجه القبلى حوالى 72% من موازنة البرنامج حتى الان، وتأتى محافظات قنا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات التى استفاد سكانها من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة  وأن قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر تشمل أكثر من 23 مليون مواطن في الوقت الحالي

وأوضحت   غادة والي أن وزارة التضامن تبذل جهوداً كبيرة في توحيد  منظومة الدعم النقدي لتشمل جميع المستحقين والمستفيدين من الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة وأيضأ الضمان الاجتماعي. فالمعاشات الضمانية تم إقرارها في عام 1977 لمواجهة موجات التضخم  وتم زيادة المستفيدين منها تدريجياً حتى وصلت لقرابة 1,7 مليون أسرة كما أنه لم يتم مراجعتها أو تدقيقها من سنوات عديدة لذا، بدأت وزارة التضامن منذ نهاية العام الماضي في تنفيذ عمليات مراجعة جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وإعادة تسجيلهم والبت في مدى استحقاقهم بناءً على قياسات ومعايير الفقر الموحدة التي تُنفذ في برنامج تكافل وكرامة والتي شارك فيها العديد من الخبراء المحليين والدوليين بإستخدام إحصاءات الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي عامي 2014 و 2015، تم استكمال الأرقام القومية لكل الأسر والفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث كان يتم التسجيل بإسم عائل الأسرة فقط وليس بالرقم القومي ويدون تسجيل بيانات أفراد الأسرة على قواعد البيانات.

 

 

 

 

 


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