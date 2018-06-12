عمومية "بتروجت" توافق على زيادة رأس مالها لـ5 مليارات جنيه

كتب أحمد أبو حجر

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" – التابعة لقطاع البترول - على زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات جنيها و زيادة رأس المال المصدر من 2.5 مليار جنيه ليصبح 3.6 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم 27 التى عقدت أمس الاثنين بمقر وزارة البترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفى حضور كلا من المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، والمهندس وليد لطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وعدد من قيادات ومديرى الشركة.



وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للشركة فإنه تم خلال الجمعية استعراض المذكرات المقدمة من مجلس إدارة الشركة والتى تضمنت الاشارة إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ التوجيهات والرؤى الخاصة بوزارة البترول و الهادفة إلى تعظيم الإستفادة من كافة القدرات و الخبرات الخاصة بالشركة من خلال المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الخارجية والتى تساهم فى زيادة العائد على الشركة و القطاع بصفة خاصة وعلى الإقتصاد الوطنى بصفة عامة، مع التأكيد على أن الأيديولوجية الرئيسية للشركة تنبع من إنتماء الشركة للقطاع والأولوية المطلقة لمشروعاته.

وخلال الجمعية تم استعراض اهمية إستمرار بتروجت فى تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول الهادفة إلى تنمية حجم أعمال شركات القطاع خارج مصر وما يتطلبه ذلك من الدخول فى مناقصات عالمية تتنافس فيها كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال ... كما تم توضيح أنه ولما كان من أسس التقييم الفنى للقبول بتلك المناقصات الخارجية هو تقييم قيمة رأس مال الشركة وحجم أعمالها السنوى بالعملة الأجنبية وهو الأمر الذى تأثر بشدة فى حالة بتروجت بعد تطبيق القرارات الإقتصادية الصادرة فى نوفمبر 2016 والخاصة بتحرير سعر الصرف مما استدعى التفكير وبشكل جدى فى الحاجة إلى زيادة قيمة رأس مال الشركة (المرخص به – المصدر و المدفوع)

وبحسب بيان الجمعية فإنه تمت الاشارة إلى أن تواجد شركة بتروجت بالدول الخارجية ساهم فى فتح العديد من مجالات التعاون والتكامل مع عدد من الشركات الشقيقة التابعة للقطاع مثل شركات انبى و بترومنت و PMS و PAS و غاز مصر و شركة فجر.

من جانبه قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن شركة بتروجت تعمل ضمن منظومة ناجحة لقطاع البترول المصرى وتعتبر الذراع التنفيذى لكافة مشروعات القطاع، كما أنها الشركة الأولى على مستوى شركات المقاولات فى مصر ليس على مستوى قطاع البترول فقط وإنما فى كافة التخصصات، وأضاف أن تواجد بتروجت خارج مصر نموذج يحتذى به فى قدرة القطاع على النجاح خارج مصر، مشيرا إلى أن العاملون فى شركة بتروجت يقدمون أمثلة حية للقدرة على النجاح و الإنجاز والتفان فى العمل