عاطل يطعن مدرسين أثناء صلاة التهجد فى المنيا

فريق المحافظات

طعن عاطل مصليين أثناء أداء صلاة التهجد، بمسجد قرية بنى غنى بسمالوط بالمنيا، وتبين أنه يعانى من مرض نفسى، وأقدم على ذلك لرفض أحدهما زواجه من ابنته.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا بلاغًا من أهالى قرية بنى غنى بسمالوط باقتحام عاطل المسجد وطعن 2 من المصلين بسكين.

انتقلت أجهزة الأمن برئاسة الرائد أحمد الصفطى، وتبين أن "علاء.ع" 34 عامًا عاطل اقتحم مسجد القرية خلال صلاة التهجد وطعن كل من "خيرى.م" 53 عامًا مدرس، وزوج ابنته "على.ص" 34 عامًا مدرس.

وأفادت التحريات أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وسبق وتقدم لخطبة ابنة المصاب الأول، وتم رفضه بسبب مرضه النفسى، ما دفعه لاقتحام المسجد وطعنهما بالسكين.