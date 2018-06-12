طلاب الثانوية العامة بالجيزة عن امتحان الإنجليزى: كان صعب

كتب سيد الخلفاوى

بدأ منذ قليل خروج طلبة الثانوية العامة بمدارس الجيزة، عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية، وتفاوتت آراء الطلبة حول الامتحان وصعوبته، حيث قال البعض إن الامتحان متوسط، فيما عبر البعض الآخر عن استيائه من صعوبة الامتحان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.