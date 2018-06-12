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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:19 م
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ضبط 5508 هاربين من أحكام فى حملة أمنية وتحصيل 274148 جنيها بالغربية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:37 ص
ضبط 5508 هاربين من أحكام فى حملة أمنية وتحصيل 274148 جنيها بالغربية اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربيه
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 8 هاربين من جناية منهم هارب من مؤبد فى قضية مخدرات و 1882 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 365 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 3166 هاربا من أحكام فى غرامة و 87 هاربا من حكم فى مخالفة ، باجمالى احكام 5508 وتحصيل 274148 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق


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