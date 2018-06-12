ضبط هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة مكبرة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "عباس .م.ح" 42 سنة صاحب معرض سيارات ومقيم القنطرة غرب الإسماعلية المحكوم عليه في قضية جنايات مركز كوم حمادة "سلاح وذخائر" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط "إبراهيم .م.ع" 32 سنة عامل ومقيم أبو منجوج شبراخيت المحكوم عليه في قضية جنايات شبراخيت "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.