video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط نباش قمامة تسبب فى إعاقة عملية النظافة بشوارع الشرقية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:00 ص
ضبط نباش قمامة تسبب فى إعاقة عملية النظافة بشوارع الشرقية التحفظ على عربة قمامة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

ضبط اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عربة كارو يقوم صاحبها بالنبش فى القمامة وبعثرتها فى الطريق العام مما يؤدى إلى تناثرها وتشويه المكان، جاء ذلك خلال جولة ليلية لمحافظ الشرقية لتفقد مستوى النظافة بشوارع وميادين مدينة الزقازيق، عقب افتتاح معرض الفنون التشكيلية التابع لمديرية الشباب والرياضة.

وأصدر المحافظ تعليماته بالتحفظ على العربة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها، مؤكدا على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة النبش فى القمامة والتى تؤثر بشكل سلبى على نظافة المدينة وتتسبب فى إعاقة عملية النظافة وتؤثر سلبياً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة" الشرقية: تحصيل 825 ألف جنيه من متأخرات جمع النفايات الطبية

محافظ الشرقية يشارك احتفال الأوقاف بليلة القدر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

جلسة عرفية فاشلة تنتهى بمقتل شاب فى مركز مشتول السوق بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظات

افتتاح معرض

نبش القمامة




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة