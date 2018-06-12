ضبط نباش قمامة تسبب فى إعاقة عملية النظافة بشوارع الشرقية

ضبط اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عربة كارو يقوم صاحبها بالنبش فى القمامة وبعثرتها فى الطريق العام مما يؤدى إلى تناثرها وتشويه المكان، جاء ذلك خلال جولة ليلية لمحافظ الشرقية لتفقد مستوى النظافة بشوارع وميادين مدينة الزقازيق، عقب افتتاح معرض الفنون التشكيلية التابع لمديرية الشباب والرياضة.

وأصدر المحافظ تعليماته بالتحفظ على العربة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها، مؤكدا على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة النبش فى القمامة والتى تؤثر بشكل سلبى على نظافة المدينة وتتسبب فى إعاقة عملية النظافة وتؤثر سلبياً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.