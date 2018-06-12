ضبط مطبعة تقلد العلامات التجارية الكبرى فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية، ضبط شخص لإدارته مطبعة غير مرخصة وتقليده العلامات التجارية والأغلفة الخاصة بكبرى شركات إنتاج العطور.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قيام "نادر.ع " ومقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة، بإدارة مطبعة غير مرخصة فى الهرم يقوم من خلالها بطباعة وتقليد العلامات التجارية والأغلفة لكبرى شركات العطور وبيعها للعاملين فى هذا المجال لغش وتقليد تلك المنتجات وبيعها للجمهور على أنها منتج أصلى بذات العلامات التجارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته بالمطبعة "كمية كبيرة من الأغلفة واستيكرات العطور المغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات العالمية، مجموعة من الزنكات عليها العلامات التجارية المقلدة لتلك الشركات".