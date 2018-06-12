ضبط عاطل وعامل تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط عامل وعاطل تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "إ.س.م" 57 سنة عامل، مقيم دائرة قسم باب شرقى، السابق اتهامه فى 6 قضايا "تزوير - تبديد" والمحكوم عليه فى القضية رقم 17815/2016 جنح قسم المنشية "تعدى" غيابياً بالحبس 3 أشهر، و"س.ح.ا" 55 سنة بدون عمل، مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه، المحكوم عليه فى القضية رقم 29333/2015 جنح قسم شرطة ثان المنتزه "ضرب" غيابياً بالحبس لمدة شهرين، وذلك بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية خاصة مصلحة الشهر العقارى.. ومهرها ببصمة خاتم شعار الجمهورية مقلد وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما { 2 توكيل رسمى عام ومجموعة من الصور الضوئية لتوكيلات.. جميعها بدون بيانات وممهورين ببصمة شعار الجمهورية مُقلد }، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وتحرر المحضر رقم 7436/2018 إدارى قسم شرطة أول المنتزه.