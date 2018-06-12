video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل وعامل تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:09 ص
ضبط عاطل وعامل تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية حبس - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط عامل وعاطل تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية.
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "إ.س.م" 57 سنة عامل، مقيم دائرة قسم باب شرقى، السابق اتهامه فى 6 قضايا "تزوير - تبديد" والمحكوم عليه فى القضية رقم 17815/2016 جنح قسم المنشية "تعدى" غيابياً بالحبس 3 أشهر، و"س.ح.ا" 55 سنة بدون عمل، مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه، المحكوم عليه فى القضية رقم 29333/2015 جنح قسم شرطة ثان المنتزه "ضرب" غيابياً بالحبس لمدة شهرين، وذلك بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية خاصة مصلحة الشهر العقارى.. ومهرها ببصمة خاتم شعار الجمهورية مقلد وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما { 2 توكيل رسمى عام ومجموعة من الصور الضوئية لتوكيلات.. جميعها بدون بيانات وممهورين ببصمة شعار الجمهورية مُقلد }، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وتحرر المحضر رقم 7436/2018 إدارى قسم شرطة أول المنتزه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المؤبد لخادمة وعامل لقتلهما سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة