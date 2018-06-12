صور.. شرطة التموين تضبط 9 أطنان أرز وسكر مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط "حاتم ح ع س" 49 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية بلغت 6 طن أرز، 3 طن سكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.