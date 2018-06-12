صور.. سامح عاشور: "المحامين" لن تقبل خريجي التعليم المفتوح.. وزيادة المعاشات 5%

كتب محمد السيد - تصوير محمد الحصرى

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابات الفرعية تشارك مجلس النقابة دائما فى القضايا الجوهرية، وأن أى حديث عن دور نقابى لا يمكن أن يتم فى غير تحديد لأعضاء الجمعية العمومية.

وشدد سامح عاشور خلال كلمة له فى حفل الإفطار السنوى للمحامين بالنادى النهرى فى المعادى ،أن دخل نقابة المحامين من المشتغلين ،مشيرا الى أنه سيتم زيادة المعاش السنوى للمحامين بشكل دورى بنسبة 5% .

وتابع:" نبنى نقابة المحامين الجديدة، ونقابة فى المنيا وبعض محافظات الجمهورية، دون أن تؤثر هذه التكاليف على احتياطى النقد ، والنقابة لن تكون موقف للتعليم المفتوح، حيث أن النقابة لن تقبل الطلاب خريجى كليات الحقوق التابعة للتعليم المفتوح".