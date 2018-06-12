صور.. سامح عاشور: "المحامين" لن تقبل خريجي التعليم المفتوح.. وزيادة المعاشات 5%

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابات الفرعية تشارك مجلس النقابة دائما فى القضايا الجوهرية، وأن أى حديث عن دور نقابى لا يمكن أن يتم فى غير تحديد لأعضاء الجمعية العمومية.
وشدد سامح عاشور خلال كلمة له فى حفل الإفطار السنوى للمحامين بالنادى النهرى فى المعادى ،أن دخل نقابة المحامين من المشتغلين ،مشيرا الى أنه سيتم زيادة المعاش السنوى للمحامين بشكل دورى بنسبة 5% .
وتابع:" نبنى نقابة المحامين الجديدة، ونقابة فى المنيا وبعض محافظات الجمهورية، دون أن تؤثر هذه التكاليف على احتياطى النقد ، والنقابة لن تكون موقف للتعليم المفتوح، حيث أن النقابة لن تقبل الطلاب خريجى كليات الحقوق التابعة للتعليم المفتوح".
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بواسطة:
تامر يوسف
سبب الانفلات التعليمى هذا التعليم المفتوح الذى خرج جيل يمسك شهاده ولايعلم حاجه
الحمدلله ان انتهت كارثة التعليم المفتوح كان للحصال على دبلوم صنايع ممكن يدخل كلية الحقوق والتجاره كارثه صح ولا غلط احسن قرار هو غلق كليات التعليم المفتوح