video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بلجيكا تحتفل ببلوغ السنافر 60 عاما

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:10 م
صور.. بلجيكا تحتفل ببلوغ السنافر 60 عاما سنافر
رويترز
إضافة تعليق

تحتفل بلجيكا ببلوغ شخصيات السنافر الكرتونية عامها الستين عبر إتاحة الفرصة لعشاقهم ليعيشوا فى قريتهم ويقوموا بجولة عبر تقنية الواقع الافتراضى فى غاباتها وكهوفها.

وحقق الرسام بيير كوليفورد الذى كان يكتب تحت الاسم المستعار (بييو) نجاحا مُذهلا بطريق الصدفة حين ابتكر السنافر فى عام 1958، فقد صنعها فى البداية لتكون شخصيات ثانوية فى سلسلة القصص المصورة التى كان بطلاها (جوهان وبيويت) ودارت أحداثها فى العصور الوسطى.

وبعد رد فعل جماهيرى مُذهل وطلب المزيد من مغامرات السنافر حول الفنان البلجيكى تلك الكائنات ذات البشرة الزرقاء إلى أبطال فى سلسلة قصص مصورة فى العام التالي.

احتفالية السنافر
احتفالية السنافر

وحققت عائلة السنافر وتصديها لشرشبيل الذى يريد تحويلها إلى ذهب نجاحا على مستوى العالم بلغ ذروته بفيلم قدمته هوليوود فى عام 2011 وحقق إيرادات قدرها نصف مليار دولار.

ومن خلال ما أطلق عليها (سميرف اكسبرينس) أو (تجربة السنافر) التى يستضيفها مركز المعارض فى بروكسل يعيش الزائرون فى قرية السنافر بمنازلها التى تأخذ شكل الفطر ويقومون بجولة عبر تقنية الواقع الافتراضى بينما يتصدون لشرشبيل.

وفى بلد يتحدث أكثر من لغة أصبحت السنافر رمزا يوحد أبناء بلجيكا مثل الشوكولاتة والوافل والجعة والمنتخب الوطنى لكرة القدم. وقالت كلوى بوفاى المتحدثة باسم المعرض "السنافر رمز للثقافة البلجيكية والتراث البلجيكي".

ويأمل المنظمون أن ينتقل المعرض إلى دول أوروبية أخرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة وآسيا خلال الأعوام الخمسة القادمة.

احتفالية ببلوغ السنافر 60 عاما
احتفالية ببلوغ السنافر 60 عاما

 

الاحتفال فى بلجيكا
الاحتفال فى بلجيكا

 

جانب من الاحتفالية (2)
جانب من الاحتفالية 

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

Smurfs Bubble Story لعشاق ألعاب السنافر

عرض فيلم مغامرات الأطفال الجديد "السنافر والبحث عن القرية المفقودة" بفرنسا

بعد بوكيمون جو وسوبر ماريو.. إطلاق لعبة السنافر على الأندرويد وiOS

تعرف على لعبة السنافر.. أفضل بديل لسوبر ماريو لمستخدمى أندرويد

"سنافر" يسحق "استاكوزا" بثلاثية نظيفة فى مباراة "اليوم السابع" النسائية

سنافر

بلجيكا

الواقع الافتراضى




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة