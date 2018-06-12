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صور.. انتظام الحركة بطريق إسكندرية الزراعى بعد رفع أثار حادث سيارة نقل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:27 ص
صور.. انتظام الحركة بطريق إسكندرية الزراعى بعد رفع أثار حادث سيارة نقل انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى "إسكندرية - القاهرة"
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت إدارة مرور البحيرة بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من رفع أثار حادث سيارة نقل بالطريق الزراعى اتجاه "الاسكندرية - القاهرة" أمام منزل كوبرى دمنهور، وانتظام الحركة المرورية.
 
كان قد شهد كوبرى دمنهور بالطريق الزراعى حادث اصطدام سيارة نصف نقل تحمل أرقام ل س ا 1798 محملة بصناديق فارغة ملك محمد رمضان ا 50 سنة ومقيم سحاقة محافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء سير السيارة بالطريق الزراعى متجه لمحافظة الإسكندرية، انفجر الإطارين الأمامى والخلفى من الجانب الأيسر، ما أدى لاصطدام السيارة بجانبى الرصيف، وتوقف الحركة المرورية، وانتقل ضباط إدارة مرور البحيرة برئاسة العميد محمد القاضى، وتم رفع أثار الحادث، وتسيير وانتظام الحركة المرورية بالطريق الزراعى.
انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (1)
انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (1)

انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (2)
انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (2)

انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (3)
انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (3)

انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (4)
انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (4)

انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (5)
انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (5)

انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (6)
انتظام حركة المرور بالطريق الزراعى إسكندرية - القاهرة (6)

 


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