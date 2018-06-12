صور.. المجلس العالمى للكنائس الرسولية يقيم إفطار الوحدة الوطنية بالمعادى

كتب - إسماعيل رفعت

أقام المجلس العالمى للكنائس الرسولية، إفطار الوحدة الوطنية بمقره الرئيسى بثكنات المعادى، بحضور المصور السينمائى رمسيس مرزوق.

وقال القس ناصر كتكوت تاوضروس، الرئيس العام للمجلس العالمى للكنائيس: إن الكنيسة الرسولية كنيسة وطنية ولها دور وطنى، لافتا إلى أن شجرة الدوم يزرعها من لا يأكل منها، حيث يجب على الجميع أن يعملوا للمستقبل.

وأكد، أن الدكتورة مارلين هيكل من قيادات الكنيسة بأمريكا تنتج أفلاما تسجيلية لترويج السياحة، تتمتع بمشاهدات ضخمة، لافتا إلى أن هناك وفود من أمريكا وكندا تحضر فعاليات تنظمها الكنيسة بالمنيا، ودورات رمضانية للمسلمين والمسيحيين، وسهرات فى تجمعات إسلامية مسيحية مكونة من 24 فريقا.

وأوضح، أن الدورات التى أقامتها الكنيسة بالمنيا هدفها أن لا يشعر بالفقر والتهميش، حيث قدمت الدورات الرمضانية لاعبين لاتحاد الشرطة.

وشدد على أن الكنيسة الرسولية تحرم الخمور وترفض حلى المرأة والظهور بالمكياج، وتحرم على أعضائها التدخين حيث يشترط فى المرشح للعضوية أن لا يكون دخنا.