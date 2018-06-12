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صور.. السوريون يحيون ليلة القدر بالاعتكاف فى المسجد الأموى بدمشق

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:31 ص
صور.. السوريون يحيون ليلة القدر بالاعتكاف فى المسجد الأموى بدمشق المسجد الأموى بدمشق
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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اعتكف المئات من المواطنين السوريين ليلة أمس فى المسجد الأموى بدمشق، إحياء لذكرى ليلة القدر والتى توافق إحدى الليالى الوترية بالعشر الأواخر من رمضان، حيث أكد العديد من العلماء أنها توافق ليلة 27 من رمضان.

وشارك العديد من السيدات والأطفال فى الاعتكاف، فيما تزينت مأذنة المسجد بالأنوار والأضواء المختلفة الألوان.

وكانت باحات المسجد الأموى، شاهدت معارك شديدة خلال السنوات الماضية أسفرت عن دمار هائل فى معالم المسجد الأثرى.

وكانت المعارك المسلحة تسببت فى دمار المنارة التى بنيت عام 1090م، وبعض أجزاء المسجد الذى تعرض فى الماضى لحرائق ودمار كبير خلفه المغول حين سيطرت الجماعات المسلحة على مدينة حلب عام 1260 بعد عامين من تخريبهم بغداد التى كانت مركز الحضارة الإسلامية حينه، .فى حين لم تتأثر أجزاء آخرى منه.

المسجد الأموى بدمشق
المسجد الأموى بدمشق

 

جانب من اعتكاف المواطنين
جانب من اعتكاف المواطنين

 

الاعتكاف داخل المسجد الأموى
الاعتكاف داخل المسجد الأموى

 

جانب من الاعتكاف داخل المسجد الأموى
جانب من الاعتكاف داخل المسجد الأموى

 

اعتكاف السيدات بالمسجد
اعتكاف السيدات بالمسجد

 

مأذنة المسجد الأموى بدمشق
مأذنة المسجد الأموى بدمشق

 

مواطنون يعتكفون داخل المسجد الأموى
مواطنون يعتكفون داخل المسجد الأموى

 

جانب من اعتكاف المواطنين
جانب من اعتكاف المواطنين

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