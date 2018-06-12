صور.. الداخلية تنظم حفل إفطار جماعى لمصابى الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية حفل إفطار جماعى للمصابين من (الأفراد العسكريين والمجندين ) المقيمين بجمعية الوفاء والأمل.. وذلك تقديراً من وزارة الداخلية لما قدموه من تضحيات فى سبيل تحقيق أمن الوطن.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق التواصل المجتمعى ومشاركة جميع أطياف الشعب الإحتفال بمختلف المناسبات .. وبمناسبة شهر رمضان المبارك.



افطار



تكريم رجال الامن