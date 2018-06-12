صور.. أمطار غزيرة وفيضانات تضرب سويسرا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

غمرت مياه الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والسيول العديد من البلدات والقرى السويسرية، اليوم الثلاثاء،حيث تسببت الأمطار الغزيرة فى إلحاق أضرار بالمنازل، كما غمرت المياه العديد من الطرقات،و سببت شلل تام بالحركة المرورية على الطرقات.

وتقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولة شفط المياة المتراكمة على الطرقات.

ولم تفد السلطات السويسرية عن أى ضحايا أو مصابين جراء الأمطار حتى الأن.



أمطار فى سويسرا



جانب من الأمطار



جانب من السيول



سيول بسويسرا



سيول