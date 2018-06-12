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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:33 م
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صور.. أثار كارثية لبركان جواتيمالا ورجال الانقاذ يواصلون البحث عن ضحايا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:54 م
صور.. أثار كارثية لبركان جواتيمالا ورجال الانقاذ يواصلون البحث عن ضحايا أثار كارثية لبركان جواتيمالا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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واصل عمال الإنقاذ فى جواتيمالا، البحث عن الضحايا الذين سقطوا فى منطقة واسعة اجتاحتها الحمم والرماد عقب ثوران بركان فويجو الهائل، وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد تقارير عن مقتل 109 شخصا وفقد العشرات.

وثار بركان "دو فويجو" ويعنى "بركان النار" بقوة وأطلق سحبا كثيفة من الرماد فى السماء تساقطت على السكان فضلا عن فيضان من الحمم التى انتشرت على مساحات بالمدن القريبة.

وشدد معهد إنسيفوميه للزلازل والبراكين والأرصاد الجوية تحذيراته بعد ثورة البركان مرة أخرى، مما أدى إلى عمليات إجلاء وإنقاذ، وقالت وكالة إدارة الكوارث إن 1.7 مليون شخص تضرروا من البركان وهو الأكبر فى البلاد خلال أربعة عقود كما جرى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.

 

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جواتيمالا

 

إزالة أثار البركان
إزالة أثار البركان

 

البحث عن ضحايا
البحث عن ضحايا

 

الشرطة فى جواتيمالا
الشرطة فى جواتيمالا

 

جانب من أثار البركان (2)
جانب من أثار البركان 

 

جانب من أثار البركان
جانب من أثار البركان

 


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جواتيمالا

بركان

فويجو




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