صفحة الرئيس السيسى تنشر صور حفل إفطار الأسرة المصرية

كتب هيثم سلامة

حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إفطار الأسرة المصرية، والذى شارك فيه مختلف الفئات من كبار رجال الدولة والإعلامين ورؤساء الأحزاب وأبطال مصر من الرياضيين وشيوخ القبائل المصرية ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

ونشرت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صوراً من اللقاء، وعلقت قائلة: "قام الرئيس خلال الإفطار بإلقاء كلمة شرح من خلالها الوضع الاقتصادى الحالى وخطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين".

وأضافت :"كما استعرض سيادته التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وخطة الدولة لمواجهتها".

وفي الختام قدم سيادته التهنئة إلى الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.



إفطار الأسرة المصرية



إفطار الأسرة المصرية



إفطار الأسرة المصرية