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شرطة ديالى العراقية: لا تعذيب فى السجون والاعتقالات تجرى بأوامر قضائية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:52 م
شرطة ديالى العراقية: لا تعذيب فى السجون والاعتقالات تجرى بأوامر قضائية الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أكدت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الثلاثاء، التزامها الكامل بمعايير احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن كل الاعتقالات تجرى وفق أوامر قضائية حصرا.

وقال المتحدث الإعلامى باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن شرطة ديالى ملتزمة بالكامل بمعايير احترام حقوق الإنسان"، مؤكدًا أن التعذيب فى سجوننا لا وجود له ولدينا تنسيق وتعاون وثيق مع منظمات حقوق الإنسان".

وأضاف العطية "أن كل الاعتقالات التى تجرى فى ديالى تتم وفق أوامر قضائية حصرا وحتى الأشخاص المشتبه بهم يجرى التحفظ عليهم لمدة 24 ساعة بقرار قضائى قبل حسم موقفهم من القضايا المتهمين بها"، مؤكدا أن عمليات الإفراج عن الموقوفين لا تتأخر وهى تخضع لإشراف مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادى.


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