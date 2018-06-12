شبكة الهواتف الأرضية فى لبنان تتعرض لهجوم إلكترونى

بيروت (أ ش أ)

أعلنت شركة أوجيرو (مزود خدمة الهواتف الأرضية فى لبنان) عن تعرض الشبكة الهاتفية الثابتة، فى نقاطها الرئيسية وبعض النقاط الفرعية، لهجوم إلكترونى.. مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحماية الشبكة.

وأضافت الشركة – فى بيان لها اليوم – أن الهجوم اتخذ طابعا يعرف فنيا باسم (DDOS) الأمر الذى قد يعرض شبكة الإنترنت إلى اضطرابات متقطعة، مؤكدة أنه تم التعامل فنيا مع هذه الهجمات بمساعدة كبار مزودى الانترنت فى العالم للتخفيف من تأثير نشاط الجريمة الالكترونية ومكافحتها على الشبكة ومستخدميها.

وأكدت الشركة أن التدابير المتخذة من فريق الدعم الفني، وبتعليمات من وزارة الاتصالات والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه، أدت إلى تضييق نطاق تأثير هذه الهجمات فى الوقت المناسب واقتصارها على خدمات الانترنت فى لبنان.