س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق أثينا وسكوبيى حول اسم مقدونيا

كتب محمد جمال

بعد أن، توصلت اليونان ومقدونيا لاتفاق تاريخى لحل خلاف بشأن اسم تلك الجمهورية اليوغوسلافية السابقة والذى أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين الجارين على مدى عشرات السنين.

وقال رئيس الوزراء المقدونى زوران زائيف إنه بموجب الاتفاق سيُطلق على بلاده رسميا اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وتُعرف مقدونيا رسميا حاليا فى الأمم المتحدة باسمها المؤقت "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

وقال زائيف إن الاتفاق سيفتح الطريق أمام انضمام تلك الدولة الصغيرة الواقعة فى البلقان للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى والذى يعرقله حاليا اعتراض اليونان على استخدامها اسم مقدونيا. وتقول أثينا إن هذا الاسم ينطوى على مطالب بالسيادة على إقليم بشمال اليونان يحمل نفس الاسم.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن الخلاف القائم بين أثينا وسكوبيى حول اسم مقدونيا، وكيف تم التوصل إلى اتفاق..

س: أين تقع مقدونيا ؟

تقع مقدونيا فى وسط شبه جزيرة البلقان بجنوبشرق أوروبا.

س: متى أعلنت مقدونيا استقلالها؟

عام 1991

س: متى أصبحت مقدونيا عضوا فى الأمم المتحدة؟

عام 1993

س: كم استمر صراع اليونان ومقدونيا على اسم مقدونيا ؟

27 عاما

س: ما سبب الخلاف؟

يتمحور الخلاف على رفض اليونانيون القبول باستخدام اسم "مقدونيا" الذى يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالى.



اليونان

س: ماذا يتضمن الاتفاق؟

يتضمن الاتفاق الذى تم التوصل إليه اسما مقبولا للبلدين، ما يمهد لحل الخلاف.

س: ماذا قالت الحكومة اليونانية عن الاتفاق؟

أعلن رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس أيضا ان أثينا وسكوبيى توصلتا إلى "اتفاق".

وقال تسيبراس خلال لقائه الرئيس اليونانى بروكوب بافلوبولوس "لدينا اتفاق وهو اتفاق جيد يغطى كل الشروط التى تفرضها اليونان"، مضيفا من دون الدخول فى التفاصيل، أن الدولة المجاورة الصغيرة ستحمل "اسما مركبا" مع إشارة جغرافية.

س: كم استغرقت مدة المباحثات ؟

استمرت المباحثات شهرين.



مقدونيا

س: كم اسم تم اقتراحة لحل الخلاف ؟

تم وضع لائحة بالأسماء المقترحة وهى "مقدونيا الجديدة" و"مقدونيا الشمالية" أو "مقدونيا العليا".

س: ما هو الاسم الذى استقر عليه الأطراف المتنازعة؟

تم الاتفاق على "مقدونيا الشمالية" فى نهاية المطاف.

س: ما هو رد رئيس مقدونيا على الاتفاق؟

قال رئيس مقدونيا جورجى ايفانوف المقرب من الحزب القومى إن "هناك حاجة لاجماع وطنى أوسع لإيجاد حل لا يجرح كرامة الشعب المقدوني".

س: ما هى إجراءات تنفيذ الاتفاق؟

قال الوزير اليونانى كوتزياس أن البرلمان سيصادق على الاتفاق بعد أن يوافق عليه نواب البرلمان المقدونى، بشرط أن تستوفى سكوبى المتطلبات الأساسية للاتحاد الأوروبى وحلف الأطلسى لبدء مباحثات العضوية.

وقال إن موافقة "برلماننا ستتبع الإجراءات الداخلية (فى مقدونيا). هم بحاجة لهذه الإجراءات لبدء (المباحثات) مع الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الاطلسى، سنحتاج للتصديق على الاتفاق ليدخل حيز النفاذ".

س: كيف استقبل الأمين العام للحلف الأطلسى الاتفاق؟

قال الأمين العام للحلف الأطلسى ينس ستولتنبرج "هذا الاتفاق شهادة على سنوات عديدة من دبلوماسية الصبر، ورغبة هذين الزعيمين فى حل النزاع الذى يؤثر على المنطقة".

وتابع أن "هذا سيضع سكوبيى على مسارها فى عضوية حلف الأطلسى، وسيساعد فى تعزيز السلام والاستقرار فى ارجاء غرب البلقان بشكل أوسع".



رئيس وزراء اليونان

س: كيف استقبل الاتحاد الأوروبى الاتفاق؟

أشادت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديركا موجيرينى بالاتفاق الذى "سيساهم فى تحول منطقة جنوب شرق أوروبا.

س: كيف ترى أثينا تسمية مقدونيا بمقدونيا الشمالية ؟

ترى أثينا فى تسمية "مقدونيا" استعادة للإرث التاريخى للملكين الاسكندر الكبير وفيليبوس الثانى المقدونى، ما قد يخفى مطامع توسعية، كما أن اسم الإسكندر لا يزال يشكل مصدر فخر لليونان.