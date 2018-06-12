سيناتور روسى: لا نستبعد استعداد واشنطن لضربة جديدة ضد سوريا

موسكو(أ ش أ)

قال رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف اليوم الثلاثاء، إنه "لا يجوز استبعاد استعداد واشنطن لشن ضربة جديدة ضد سوريا وهى تزيد من قواتها فى البحر المتوسط".

وأضاف شامانوف ردًا على سؤال لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عما إذا كانت واشنطن تستعد لضربة جديدة ضد سوريا ،: "إننى كشخص عسكرى لا استطيع استثناء ذلك"، مشيرا إلى أن البلاد لا ينبغى عليها الاسترخاء خاصة وان لديها مجموعة صغيرة من القوات فى سوريا.

وتابع رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع قائلا إنه "لا أحد يستطيع أن يمنعهم من ذلك وروسيا لا تستطيع التأثير على ذلك، ولكن فى الوقت نفسه لن يؤدى زيادة استعراض العضلات فى تلك المنطقة إلا إلى تصعيد الموقف".