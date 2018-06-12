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سيناتور أمريكى يحذر: أى اتفاق يبرمه ترامب يقتضى موافقة الكونجرس

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:13 م
سيناتور أمريكى يحذر: أى اتفاق يبرمه ترامب يقتضى موافقة الكونجرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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قال عضو مجلس الشيوخ الجمهورى ليندسى جراهام، اليوم الثلاثاء، إن أى اتفاق يتم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال القمة التى جرت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج - أون، يجب أن يوافق عليه الكونجرس.

وأضاف جراهام، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل الأمريكية"، "لا أريد أن أرى التفاصيل وحسب بل أريد أن أصوت عليها".

وتابع جراهام قائلًا "إذن هذا ما أريد قوله للرئيس ترامب: أنا أؤيدك.. ولكن أى شيء تتفاوض بشأنه مع كوريا الشمالية يجب أن يأتى للكونجرس للحصول على موافقة منا".

وأشار جراهام إلى وجود بعض الشكوك فيما يخص تفاصيل اتفاق نزع السلاح النووى الذى توصل إليه ترامب مع كيم.

وأوضح جراهام أنه يعتقد بأن ترامب أقنع كيم بأن تخليه عن أسلحته النووية أفضل من الاحتفاظ بها وهذا هو الهدف.

وقال السيناتور الأمريكى "وإذا فشل ترامب فى القيام بذلك، إذن سنقوم بإثارة صراع عسكري".

ووقع ترامب وكيم خلال القمة التى أجريت فى سنغافورة على اتفاق يلزم الولايات المتحدة بضمانات أمنية غير محددة مقابل نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

ولم يتضمن الاتفاق تفاصيل محددة عن طبيعة نزع السلاح النووى أو جدوله الزمنى رغم ذلك.

وأعلن ترامب أيضًا أن واشنطن ستلغى تدريباتها العسكرية مع كوريا الجنوبية خلال استئناف المفاوضات مع الشطر الشمالى.

وقال جراهام إنه لا يعتقد بأن تقليص التدريبات العسكرية سيكون عاملًا مهمًا على المدى الطويل، موضحًا أن سحب القوات الأمريكية سيؤدى لزعزعة استقرار آسيا، وأكد أن هذا هو ما تريده الصين وأن ذلك يجعل العالم أكثر خطرًا.

 


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