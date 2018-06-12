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سفينة بحرية أمريكية تنتشل 12 جثة و41 ناجياً من قارب لاجئين أمام سواحل ليبيا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:42 م
سفينة بحرية أمريكية تنتشل 12 جثة و41 ناجياً من قارب لاجئين أمام سواحل ليبيا غرق مركب مهاجرين أرشيفية
أيمن رمضان - رويترز
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ذكرت منظمة (سى ووتش) للإغاثة الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أنقذت 41 شخصا وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطى كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة.

وقال متحدث باسم (سى ووتش)، إن السفينة ترينتون التابعة للبحرية الأمريكية أجرت اتصالا بالمنظمة الخيرية الألمانية، التى تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حاليا بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة، فيما ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.

 


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