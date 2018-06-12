سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-6-2018 وانخفاض العملة الأمريكية

كتبت دانه الحديدى

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-6-2018، بقيمة قرشا واحدا فى عدد من البنوك، على رإسها البنك الاهلى وبنك مصر، فيما ثبت سعره فى بنوك أخرى بينها البنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية ، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها، والتى جائت كالتالى..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع