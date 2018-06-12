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روسيا: بيان مجموعة السبع يؤكد أن بريطانيا بلا دليل على تورطنا فى تسميم سكريبال

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:14 ص
روسيا: بيان مجموعة السبع يؤكد أن بريطانيا بلا دليل على تورطنا فى تسميم سكريبال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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قال ممثل السفارة الروسية فى لندن، إن بيان مجموعة الدول الصناعية السبع - الذى يتهم موسكو باستخدام غاز للأعصاب من النوع العسكرى فى سالزبرى ببريطانيا لتسميم العميل الروسى السابق المزدوج سيرجى سكريبال - يدل على أن المملكة المتحدة لديها فقط "اتهامات لا أساس لها" ضد روسيا فيما يتعلق بقضية تسميم سكريبال.

وأضاف ممثل السفارة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية الاثنين: "كما حدث بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع فى أبريل، نرى مرة أخرى اتهامات لا أساس لها ضد روسيا، فيما تواصل سلطات المملكة المتحدة الاعتماد فقط على تضامن حلفائها ولا تقدم لشركائها شيئًا سوى أطروحة أن التورط الروسى فى قضية تسميم سكريبال هو التفسير المنطقى الوحيد".

يُذكر أن البيان الختامى المشترك لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع - التى استضافتها مدينة كيبيك الكندية فى وقت سابق من الشهر الجارى - دعا روسيا إلى "الكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار وعن تقويض الأنظمة الديمقراطية".

وقد اُستبعِدت روسيا من "مجموعة الثماني" فى عام 2014 على خلفية أزمة ضمها شبه جزيرة القرم، لتعود المجموعة إلى صيغة "مجموعة السبع" التى كانت عليها قبل انضمام روسيا، وتضم مجموعة السبع كلًا من: ألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا.

 


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روسيا

بيان مجموعة السبع

بريطانيا

تسميم سكريبال




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