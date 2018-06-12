روحانى يطالب ماكرون بتحرك لإنقاذ الاتفاق النووى

رويترز

أبلغ الرئيس الإيرانى حسن روحانى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن بقاء طهران فى الاتفاق النووى الذى أبرمته مع القوى العالمية أمر "مستحيل" إذا لم تستفد منه وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحانى قوله فى اتصال هاتفى مع ماكرون "إذا لم تستطع إيران الاستفادة من الاتفاق (النووي) فسيكون من المستحيل من الناحية العملية البقاء فى الاتفاق".

وذكرت الوكالة أن روحانى عبر عن رضاه عن الموقف الأوروبى خاصة الجهود الفرنسية لإنقاذ الاتفاق لكنه أضاف أن "مثل هذه البيانات ينبغى أن يصحبها أفعال وإجراءات ملموسة".

ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية نفس التصريحات.