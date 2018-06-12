video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

روحانى يطالب ماكرون بتحرك لإنقاذ الاتفاق النووى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:39 م
روحانى يطالب ماكرون بتحرك لإنقاذ الاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
إضافة تعليق

أبلغ الرئيس الإيرانى حسن روحانى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن بقاء طهران فى الاتفاق النووى الذى أبرمته مع القوى العالمية أمر "مستحيل" إذا لم تستفد منه وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحانى قوله فى اتصال هاتفى مع ماكرون "إذا لم تستطع إيران الاستفادة من الاتفاق (النووي) فسيكون من المستحيل من الناحية العملية البقاء فى الاتفاق".

وذكرت الوكالة أن روحانى عبر عن رضاه عن الموقف الأوروبى خاصة الجهود الفرنسية لإنقاذ الاتفاق لكنه أضاف أن "مثل هذه البيانات ينبغى أن يصحبها أفعال وإجراءات ملموسة".

ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية نفس التصريحات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نافذة جديدة على سياسة ترامب الخارجية.. الرئيس الأمريكى يفتح كل الجبهات فى وقت واحد.. وتحليل لـ"ذا ناشيونال إنترست": قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى حماقة جيوستراتيجية وزعزعة للاقتصاد

إيران: نعتزم إعادة افتتاح محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم حال مغادرة الاتفاق النووى

وكالة فارس: إيران ستحدد الشهرين المقبلين بقاءها أو انهيار الاتفاق النووى

صور.. كيف أثر الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى على المنتخب الإيرانى فى كأس العالم؟.. "نايكى" ترفض تزويد منتخب إيران بالأحذية الرياضية قبل أيام من المونديال.. واللاعبون يعانون من الأحذية الجلدية محلية الصنع

حسن روحانى

إيران

ماكرون

فرنسا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة