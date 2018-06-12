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رغم قلة تصريحاته.. 5 رسائل من "كيم" لـ "ترامب" فى قمة سنغافورة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:52 م
رغم قلة تصريحاته.. 5 رسائل من "كيم" لـ "ترامب" فى قمة سنغافورة ترامب وكيم
كتب - بيشوى رمزى
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على الرغم من أنه اعتاد على التلويح باستخدام سلاحه النووى لمواجهة التهديدات الأمريكية، ربما ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، للمرة الأولى بصورة الشاب الوديع، خلال اللقاء الذى جمعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى سنغافورة، وهو الأمر الذى يمثل رسالة واضحة من الزعيم، الذى كثيرا ما وصفه الإعلام الغربى والأمريكى بـ"الديكتاتور"، بأنه يرغب فى تحقيق السلام.

تصريحات كيم جونج أون كانت مقتضبة للغاية، على عكس نظيره الأمريكى، والذى أفرط فى الحديث عن تفاؤله، إلا أن حديثه كان يحمل فى طياته رسائل واضحة، تعكس رغبته الحقيقية فى إنهاء أزمة بلاده مع خصومها، وبالتالى رفع العقوبات المفروضة عليها.

ويقدم "اليوم السابع" أهم الرسائل التى قدمها كيم جونج أون خلال لقاءه مع الرئيس الأمريكى.

1- 

عقدنا اجتماعا تاريخيا وقررنا تجاوز خلافات الماضى.

2-القمة تمثل مقدمة جيدة للسلام.

3-العالم بأسره يتابعون هذه اللحظة.. الكثيرون يعتقدون أن هذا مشهد من فيلم خيال علمى.

4-الطريق إلى هنا لم يكن سهلا.

5-الممارسات السابقة كانت عائقا أمام التحرك قدما نحو السلام.


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Trump

كيم

كيم جونج أون

قمة سنغافورة

القمة الأمريكية السنغافورية




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